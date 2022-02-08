رئيس شعبة الأمن في جهاز الأمن العام الإسرائيلي في دبي استباقًا للمهلة قبل وقف الرحلات الجوية

أثارت المتطلبات الأمنية الإسرائيلية جدلاً ما أسس لمخاوف بوقف الرحلات الجوية بين الدولتين اعتبارًا من اليوم

قال مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون إن رئيس شعبة الأمن في جهاز الأمن العام يتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أيام للتفاوض مع السلطات الأمنية في دبي سعيًا منه لحل الأزمة المتعلقة بأمن رحلات الخطوط الجوية الإسرائيلية، بحسب النشر في موقع واللا.

وأثارت المتطلبات الأمنية الإسرائيلية جدلاً واسعًا، ما أسس لمخاوف بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين اعتبارًا من اليوم 8 شباط/ فبراير. وقال مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون إن وفد جهاز الأمن العام وصل إلى الإمارات على وجه السرعة يوم الأحد في محاولة لاحتواء الأزمة، وكان الطلب الرئيسي لرئيس أركان جهاز الأمن العام هو إتاحة وقت إضافي للمفاوضات. ووافق الإماراتيون على الطلب الإسرائيلي بتمديد المهلة حتى نهاية شباط الجاري.

وخلف الكواليس جرت اتصالات كثيرة بين الطرفين في الأيام الأخيرة في محاولة لتحقيق تمديد ومنع القضية من أن تصبح أزمة سياسية أوسع نطاقا من شأنها الإضرار باتفاقية السلام بين البلدين. وتمثل القلق الأكبر في أن توقف الإمارات بدورها تسيير الرحلات الجوية الى اسرائيل في اعقاب وقف الخطوط الجوية الإسرائيلية إلى دبي.

وشملت الاتصالات بعض مستشاري رئيس الوزراء نفتالي بينيت وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية والشاباك.

وقال مسؤول إماراتي كبير إن إحدى المشاكل تعود الى تبليغ الإمارات رسائل مختلفة وصلت من مصادر مختلفة في إسرائيل حول الموضوع وخلقت هذه سوء تفاهم وفاقمت التوترات.

وأبلغت السلطات في دبي شركات الطيران الإسرائيلية في الأيام الأخيرة أنه اعتبارًا من هذا الأسبوع، ستتغير الإجراءات الأمنية التي بدأت في نهاية عام 2020 حول الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل. وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في 8 شباط/ فبراير، الثلاثاء، ويرفض جهاز الأمن العام الذي يرشد شركة العال، المسؤولة نيابة عن الدولة عن أمن رحلات جميع الشركات الإسرائيلية الموافقة عليها بالصيغة الجديدة.

وقال مسؤولون إماراتيون إن الخلاف بشأن أمن الرحلات الجوية الإسرائيلية معروف لكلا الطرفين منذ عام، لكن إسرائيل لم تول القضية الاهتمام الكافي ورفضت إبداء أي مرونة، بحسب الموقع الإسرائيلي. وأوضح المسؤولون الإماراتيون لرئيس جهاز الأمن العام رونين بار خلال محادثات الأيام الأخيرة أن المتطلبات الأمنية الإسرائيلية تشكل انتهاكًا لسيادة الإمارة في مطار دبي، ويمكن أن تضر بسير عمل المطار حيث يمر عشرات الملايين من الركاب.

ويضيف موقع واللا أن الإمارات شعرت بالضيق حينما علمت بأن مسؤولي جهاز الأمن العام لم يصدقوا حين أبلغوها بأن جميع دول العالم توافق على المتطلبات الأمنية التي تطلبها إسرائيل، ما أدى الى زعزعة الثقة بين الطرفين.