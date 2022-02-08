حسين الشيخ عن حركة فتح يخلف الراحل صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية

مصادر رفيعة المستوى: هذه القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة، ولم تخضع لأي تصويت أو إجماع أو انتخاب مباشر

بالرغم من الادعاءات بأنه لا إجماع في اللجنة المركزية لحركة فتح لترشيح عضوها حسن الشيخ ليكون عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد فاز الشيخ بالتعيين. وبهذه الخطوة يكون السباق نحو خلافة الرئيس الفلسطيني عباس بات أقصر، وفق النشر في موقع العربي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أنه تم تعيين خلفاء محتملين للرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين في مناصب عليا في منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع قاطعه خصوم إسلاميون. وأضافت الوكالة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المكون من 141 عضوا عين حسين الشيخ عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتفيد صحيفة الأخبار اللبنانية أنه "بِمَن حضر من حركة "فتح"، وقليل من الفصائل والشخصيات المُعيّنة في المجلس المركزي لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية"، أُقرّت التعيينات الجديدة التي خطّطت لها قيادة "فتح" أخيراً، ليُضحي روحي فتوح رئيساً لـ"المجلس الوطني الفلسطيني"، وحسين الشيخ عضواً للجنة التنفيذية (خلَفاً لصائب عريقات الذي توفّي في عام 2020 بسبب إصابته بفيروس "كورونا")، فيما حصلت "الجبهة الديموقراطية" على منصب نائب رئيس "الوطني"، مكافأةً لها على مشاركتها في الجلسة".

ويفيد موقع العربي أن الشيخ عين بأوامر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مباشرة. وأورد الخبر أنه "لا إجماع داخل فتح على ترشيح حسين الشيخ" في حين "أورد بيان اللجنة المركزية لـ"فتح" أن ذلك تم بالإجماع، وقالت مصادر رفيعة المستوى لموقع العربي اللندني "هذه القرارات جاءت من الرئيس عباس مباشرة، ولم تخضع لأي تصويت أو إجماع أو انتخاب مباشر أو غير مباشر من أعضاء اللجنة المركزية".

ودعا الرئيس محمود عباس، مساء الأحد الماضي، خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني الى توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية، بحسب موقع معًا الفلسطيني وأضاف":تصدينا لصفقة القرن، والقدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وسنواصل دعم صمود أهلها."