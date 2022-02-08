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  • مقتل 3 مسلحين فلسطينيين في عملية نفذتها قوة اسرائيلية خاصة في نابلس

مقتل 3 مسلحين فلسطينيين في عملية نفذتها قوة اسرائيلية خاصة في نابلس

i24news

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مسلحون في محافظة نابلس
Nasser Ishtayeh/Flash90مسلحون في محافظة نابلس

عقب وزير الأمن غانتس على العملية بالقول إنه يهنئ الجيش على نجاح العملية التي اقتصت من منفذي عمليات إطلاق النار

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة شبان في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة، وأفاد الناطق بلسان الجيش أنه "تم القضاء على خلية من ثلاثة إرهابيين في نابلس، أثناء تواجدهم في السيارة". 

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وعقب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على العملية بالقول إنه يهنئ الجيش على نجاح العملية التي اقتصت من ثلاثة فلسطينيين ضالعين بعمليات إطلاق النار على اسرائيليين. وجاء في بيان له على تويتر "أشيد بالجيش الإسرائيلي والشاباك والفرقة الخاصة، الذين نجحوا اليوم بالقضاء على الخلية الإرهابية التي نفذت عمليات إطلاق نار في الأسابيع الأخيرة". وأضاف "لقد أصدرت تعليمات في الفترة الأخيرة بتكثيف عمليات التصفية الجسدية على خلفية عمليات إطلاق النار وتكثيف التواجد في المحاور وفي الأماكن الرئيسية في الضفة الغربية. وسنواصل اتباع العمل المبادر ونحبط ونضع يدنا عل كل من تسول له نفسه المس بحياة البشر". 

وقالت المصادر الفلسطينية "إن 3 شبان تعرضوا داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد".

وفي غضون ذلك، أعلنت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح أن الشبان الثلاثة الذين اغتالتهم إسرائيل ينتمون إليها، وهددت بالرد على الاغتيال. 