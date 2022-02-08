الولايات المتحدة تقترح على لبنان تقاسم عائدات النفط مع إسرائيل أو ترسيم الحدود بشكل نهائي وكامل

لبنان تطالب بمساحة 860 كلم مربع، أي الخطّ 23، وليس الخط 29 وهو أمر كان مرفوضا من الإسرائيليين والأميركيين

كشفت مصادر دبلوماسية أميركية، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، سيحمل اقتراحين إلى لبنان، "ترسيم الحدود بشكل نهائي وكامل مع إسرائيل، والموافقة على اعتماد العمل مع شركات التنقيب الأجنبية التي بإمكانها أن تنقب عن النفط في الحقول اللبنانية وفي الحقول الإسرائيلية، ويتم توزيع العائدات فيما بعد".

وبحسب صحيفة"الأخبار" اللبنانية يزور المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين لبنان اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات ستشمل رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ووزير الطاقة وليد فياض، وقائد الجيش جوزيف عون.

وتأتي زيارة هوكشتاين بعد الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة الأسبوع المنصرم عبر سفيرته في مجلس الأمن آمال مدللي، والمعلومات التي تفيد بأنه تم توجيهها بطلب من رئيس الجمهورية من دون علم رئيسَي الحكومة ومجلس النواب، خصوصا أن ميقاتي لا يوافق على مضمونها لأنه هو من كان رئيساً للحكومة التي وضعت مرسوم ترسيم الحدود اللبنانية في عام 2011 وينص على مطالبة لبنان بمساحة 860 كلم مربع، أي الخطّ 23، وليس الخط 29 الذي أعادت الرسالة الأخيرة طرحه وهو أمر كان مرفوضاً من الإسرائيليين والأميركيين.

سيحاول هوكشتاين الحصول على موقف لبناني موحد، كما سيسعى إلى التأكد من الهدف وراء الرسالة التي أودعت لدى الأمم المتحدة، فهل هناك إصرار لبناني على المطالبة بتلك المساحة المرفوضة أميركياً، أم أنه سقف تفاوضي ليحسن لبنان شروطه ويحصل على 860 كلم مربع بالإضافة إلى مساحة زائدة لم تتحدد بعد، وسط إصرار لبناني على الاحتفاظ بحقل قانا؟ علماً أن هذا الحقل يبدأ من النقطة 23 لكنه يتوسع أكثر في المياه الإقليمية المختلف عليها.