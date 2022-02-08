مسؤول عربي كبير يتساءل أمام نتنياهو :"كيف يعقل أن تكون الموحدة شريكة في الحكومة؟"

هاجم رئيس الحكومة السابق الحكومة الاسرائيلية الحالية والشريك الائتلافي القائمة العربية الموحدة

هاجم رئيس الحكومة الاسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو خلال كلمه له التشكيلة الحالية للحكومة الاسرائيلية وقال :"في الايام الاخيرة تلقيت رسالة من مسؤول مهم جدا في العالم العربي، يقول لي :نحن نقاتل بضراوة الاخوان المسلمين، أوضح لي ، لما بالذات باسرائيل الاخوان المسلمين هم شركاء كبار في الحكومة؟".

وأضاف بحسب النشر في "معاريف" قائلا :"اذهب واشرح له بأن بالذات في اسرائيل بينيت سلم مفاتيح الحكومة الى منصور الرئيس، ثمن خضوع بينيت للحركة الاسلامية سندفعه كلنا للاسف لسنوات عديدة قادمة".

وادعى "بينيت قال إن حكومته ستكون ’عشر درجات الى اليمين’ ان كان شخص ما قام بتصنيف أكاذيب بينيت، لكانت الكذبة قد وصلت الى أحد الأماكن الاولى، جميعهم يرون الحقيقة ويعرفون ان هذه الحكومة يسيطر عليها محمود عباس والاخوان المسلمين".

واضاف نتنياهو:"على عكس بينيت، نحن أزلنا الموضوع الفلسطيني من الجدول العالمي، أثبتنا ان الطريق الى السلام لا تمر عن طريق رام الله انما تتجاوز رام الله، بفضل هذا احضرنا اربعة اتفاقيات سلام تاريخية مع دول عربية، بدون الاستسلام، جتى بدون الانحناء ، سلام حقيقي يتيح الان لوزراء حكومة بينيت ولابيد التواجد ’اسبوع -اسبوع’ في دبي، ابو ظبي، البحرين ، المغرب، اين لا؟".

وانتقد نتنياهو ايضا ادارة الحكومة لازمة كورونا وقال :"بدل مساعدة المستقلين، اصحاب المصالح، ومن تضرروا من الكورونا- بينيت يعطي عشرات المليارات الدولارات كرشوة سياسية للقائمة الموحدة. ضريبة عباس-لمنصور عباس". وهاجم نتنياهو:"هذه الحكومة تلحق الاذي عن عمد بالذات بالطبقات الضعيفة والمحتاجين فقط لانهم لم يصوتوا ولن يصوتوا لهم".