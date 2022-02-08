بينيت يلمح خلال زيارته لقاعدة عسكرية الى مناورات مشتركة مع دول عربية

رئيس الحكومة الاسرائيلية يشيد "بالتعاون المتنامي مع واشنطن بالمناورات المشتركة وايضا مع اصدقاء اخرين"

زار رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء القاعدة العسكرية في حيفا والقاعدة في عتليت بمرافقة رئيس هيئة الاركان آفيف كوخافي وقادة آخرين، وقال بينيت "من المذهل ان أكون اليوم مع سلاح البحرية، هنا في حيفا في الغواصات وسفن الصواريخ، أود أن أقول أن القدرات القتالية التي شهدتها اليوم أراها فقط في الافلام السينمائية".

وتابع بينيت :"انا سعيد بأن الحكومة تحت قيادتي اتفقت ووقعت على اتفاق لشراء غواصات، مشتريات استراتيجية تخدم أمن إسرائيل سنوات الى الأمام. في الفترة الاخيرة نشهد ارتفاعا بالتهديدات في الساحة البحرية، بمسارات الابحار والتجارة، انا ارى بهذا تحديا، ويجب ان نعرف ان الهدف هو دولة اسرائيل، لكن ليس فقط، انا سعيد بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي الذي يتم اقامته سواء مع الولايات المتحدة في المناورات البحرية المختلفة وأيضا مع اصدقاء آخرين في المنطقة".

واضاف بينيت :"اود أن أشكرك، قائد سلاح البحرية، واشكر الضباط والضابطات، والمقاتلين والمقاتلات الذين اجتمع معهم اليوم، على المجهود الدؤوب على مدار 24 ساعة يوميا، يوجد لديكم الزي الاجمل في الجيش الاسرائيلي، ولديهم المهمة الضرورية للحفاظ على أمن دولة إسرائيل".

وحصل بينيت خلال الزيارة على لمحة شاملة حول الانشطة العملياتية في الساحة البحرية ووحدة سلاح البحرية، وقام بجولة في اسطول الغواصات واسطول السفن الصاروخية، وحصل على لمحة شامل من قائد اسطول الغواصات الصاروخية حول المهمات التي يقوم بها الاسطول في المعركة بين الحروب والدفاع عن المياه الاقتصادية. وبعد ذلك زار بينيت القاعدة البحرية في عتليت وتجول بها وتحدث مع الضباط والمقاتلين في القاعدة العسكرية.