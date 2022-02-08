نصر الله برسالة تهديد الى اسرائيل:"إن هوجمت ايران، سيكون الرد قاسيا"

الامين العام لحزب الله يقول ان "ايران سترد على كل هجوم عليها وسيكون الرد شديدا وقاسيا ولة عواقب وخيمة"

تطرق الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في مقابلة لقناة العالم الايرانية الليلة الى التطورات الاخيرة في لبنان والشرق الاوسط، كما لم يفوت الفرصة الى التطرق لاسرائيل والتهديد بأنه "فيما لو قامت اسرائيل بمهاجمة ايران، فإن الرد سيكون شديدا وقاسيا وسيكون له عواقب وخيمة".

وفي مستهل تصريحاته للقناة بمناسبة ذكرى الثورة الاسلامية في ايران تطرق الى الارتباط الوثيق بين حزب الله وايران :"انتصار الثورة الاسلامية هو يوم الله، ايران نموذج لدولة ذات سيادة حقيقية، الجمهورية الاسلامية اليوم هي دولة عظمى مركزية تؤثر على كل العالم".

وتطرق نصر الله الى امكانية نشوب حرب بين ايران والولايات المتحدة وقال "ايران دولة قوية، وكل حرب معها ستؤدي الى انفجار المنطقة كلها.الأمريكيون يفضلون عدم الخروج الى حرب، لكن بدلا من ذلك يفضلون روسيا، أحد الاسباب الهامة للعدوانية الامريكية هي أن النظام في ايران هو نظام حر ومستقل وليس عبدا للأمريكيين ولا يسمح له سرقة ثروته".

ولاحقا تطرق نصر الله الى الصراع الاقليمي مع اسرائيل ودول الخليج وبعث رسالة تهديد وقال :"ايران لا تضحك عندما تقول انها سترد في حال هاجمتها اسرائيل. رد الجمهورية الاسلامية سيكون قاسيا. دولة الامارات توجهت الى اسرائيل حتى تحميها، لأن التطبيع مفيد لاسرائيل اقتصاديا".

وتابع نصر الله :" نحن نأخذ تهديدات إسرائيل على محمل الجد، لكن السؤال هل العدو الاسرائيلي قادر على تطبيقها؟ عندما يقترح التصويب على الاسلحة الدقيقة، هل يعرف الى أين؟ في أي حالة لعملية اسرائيلية، ستكون هناك عواقب من جانب المقاومة. نحن لا نبحث عن حرب ولا نسعى ورائها، لكننا لا نخشاها، يوجد لدينا وسائل سرية لمفاجأة العدو في حال وقوع الحرب".