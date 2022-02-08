الخارجية التركية: "تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل لن تكون على حساب القضية الفلسطينية،وسنعين ممثلين خاصين لكلا البلدين"

تشاووش أوغلو:"من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال زيارة هيرتسوغ، وتطبيع العلاقات بين البلدين "

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، على أن "أي خطوة في سبيل تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية" مشيرا إلى أنه "من المرتقب تعيين ممثلين خاصين لكلا البلدين خلال الزيارة، وتطبيع العلاقات بين البلدين يتم باتخاذ خطوات من كلا الجانبين".

جاءت تصريحات مولود تشاووش، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة، أشار فيها إلى أن "الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيزور تركيا في مارس/ آذار الوشيك" مؤكدا على أن "أي خطوة سنتخذها في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، كما فعلت بعض الدول لدى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، فموقفنا من القضية ثابت".

ولفت إلى أن تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية، قد يساهم في تعزيز دور تركيا في التوصل لحل الدولتين، مشددا على تمسك بلاده ببعض الثوابت والمبادئ، بما في ذلك حل الدولتين، وأفاد تشاووش أوغلو أن "أنقرة وجهت دعوة لكل من وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، ونائب رئيس البرلمان، والممثل الأرميني الخاص بتركيا، إلا أنها لم تتلق ردا بعد"