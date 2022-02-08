الشاباك والموساد سيشاركون بلجنة التحقيق بقضية "تجسس الشرطة"التي ستقيمها الحكومة الاسرائيلية

تحقيق صحافي يقول ان الشرطة الاسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس ضد 26 مسؤولا

قرر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت الليلة فحص الـ26 مسؤولا والذي قالت صحيفة "كلكاليست" ان الشرطة راقبتهم من خلال استخدام برنامج بيغاسوس لشركة NSO. وبعد الفحص سيتم اتخاذ قرار في الآلية التي سيتم التحقيق بها في القضية، كما سيشارك بطاقم التحقيق ممثلين من الشاباك والموساد. وقال مصدر مطلع على النقاش لموقع "والا" انه بموجب التحقيقات الاولية للشرطة انه من بين الـ26 اسم الذين ذكروا في تحقيق ’كلكاليست’ تم تشغيل برنامج بيغاسوس فقط على ثلاثة بموجب امر قضائي، ونجحوا باختراق هاتف واحد فقط.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل النقاش في ديوان رئيس الحكومة لموقع "والا" ان السبب لضم ممثلين للشاباك والموساد لطاقم التحقيق هي معرفتهم بالتقنيات التي يزعم انه تم استخدامها، وايضا لانهم مستقلين ومنظماتهم غيرمرتبطة بالحدث بشكل مباشر.

واتخذ القرار في نهاية نقاش بمشاركة وزير القضاء غدعون ساعر، وزير الامن الداخلي عومر بار-ليف ، المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف-ميارا ومسؤولين آخرين.

وتطرق مراقب الدولة الاسرائيلي متنياهو انجلمان اليوم للتقارير عن مراقبة المواطنين وقال انها "دوس على القيم الديموقراطية وانتهاك خطير للخصوصية، المكتب الذي اشرف عليه سيجري تحقيقا وهو لن يفحص الشرطة فقط انما ايضا وزارة القضاء والنيابة، انا اؤمن انه من المهم فحص الموضوع بتعمق، سندرس حدود الساحة امام لجنة تحقيق رسمية او اية لجنة اخرى سيتم اتخاذ قرار باقامتها".

وبحسب تحقيق "كلكالست فان الشرطة الاسرائيلية قامت بزرع برنامج التجسس ضد الشخصيات الـ26 بدون فتح تحقيق أو موافقة على ذلك. من جانبه اصدر القائد العام للشرطة كوبي شبتاي اوامرة لقسم التحقيقات والاستخبارات باجراء تحقيق فوري بالقائمة التي نشرت، وذلك بعد ان توجه له وزير الامن الداخلي عومر بار-ليف بطلب اقامة لجنة تحقيق خارجية برئاسة قاضي.