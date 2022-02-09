إسرائيل تؤجل الموعد النهائي لوقف الرحلات الجوية إلى دبي وتحذر من أزمة محتملة

جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أثار مخاوف - لم يصرح بها علنًا - بشأن الترتيبات في مطار دبي الدولي

مددت إسرائيل، أمس الثلاثاء، مهلة التي كان يمكن أن ينهي رحلاتها إلى الإمارات بعد خلاف أمني بشأن الطيران، لكن إسرائيل حذرت من أزمة محتملة مع الدولة الخليجية ما لم يتم حل النزاع.

تعتبر العلاقات المباشرة بين اسرائيل والامارات، لشركات الطيران الإسرائيلية، إلعال وإسراير وأركيا، من بين ثمار اتفاق تاريخي تم التوصل إليه في عام 2020 لإقامة علاقات بين البلدين. ومنذ ذلك الحين، قام مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين بزيارة الدولة الخليجية.

لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أثار مخاوف - لم يصرح بها علنًا - بشأن الترتيبات في مطار دبي الدولي وقال إن شركات الطيران الثلاث يجب أن تتوقف عن العمل هناك ، إذا لم يتم حلها.

وفي نفس السياق، أكد مسؤول اسرائيلي كبير أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، مددت المهلة "بنحو شهر" ليكون ممكنا مواصلة المفاوضات بين الجانبين، وذلك بعدما كان من المقرر أن تنتهي الاتفاقات الحالية أمس الثلاثاء.

إلى جانب تمديد الموعد النهائي، زادت إسرائيل من الضغط على الإمارات العربية المتحدة لإزالة أسباب مخاوفها

ومن جانبه، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن السفر إلى دبي ، فإن ذلك سيعني النهاية الفعلية لعملياتها في الإمارات ويؤدي إلى حظر متبادل، مضيفا "إذا لم تستطع شركة العال الطيران إلى الإمارات ، فلن تتمكن الخطوط الجوية الإماراتية من الهبوط هنا".

يمكن أن تتعلق الإجراءات المذكورة بتخصيص مناطق خاصة في المطارات، أو حتى محطات منفصلة ، للركاب الإسرائيليين ، وإيقاف طائراتهم تحت رقابة حراس إسرائيليين ، ووجود عناصر أمن مسلحين على متن الرحلات الجوية.

واقترح الشاباك أن العاصمة الإماراتية ، أبو ظبي ، يمكن أن تكون بمثابة بديل لشركات الطيران الإسرائيلية ، في حالة عدم تمكنهم من السفر إلى دبي. لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير نفى هذا الاحتمال ، قائلاً إن أبوظبي تجتذب حركة مرور أقل بكثير.