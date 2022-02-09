البحرين تشتري رادارات وانظمة اسرائيلية مضادة للمسيرات

الصفقة مع الصناعات الجوية الاسرائيلية تشمل رادارات متطورة وتنشط على الشاطئ قرب قاعدة عسكرية

كشفت شركة bats.be وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الاسرائيلية IAI في بلجيكا عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار مع البحرين، وبحسب النشر في "يسرائيل ديفنس" فان الحديث يدور عن رادارات ساحلية تحت اسم العلامة BATS’ GR12 وهو اسم بديل للرادارات من انتاج التا.

وذكر البيان الصادر عن الشركة بحسب "يسرائيل ديفنس" بان "قوات الدفاع البحرينية اختارت BATS لتزويدها بأنظمة رصد ساحلية متكاملة، للدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد" واضاف "يتضمن الحل تركيبات متعددة لرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم".

وتابع البيان "تكنلوجيا الرادار المحدق GR12 لشركة BATS ستكون جوهر الحل، حيث سيوفر النظام مجالا متوسطا وبعيدا بالاضافة الى تحديد الهوية والتتبع بالقرب من الشاطئ، وتوصلهم الى صور حالة للوضع تكتيكية شاملة يتم عرضها للمشغلين".

وقال البيان ان "العقد تم توقيعه في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع ان يكون التسليم في عام 2022، شركة BATS فخورة بدعم تحسين القوات الدفاعية البحرينية، والحفاظ على تفوق تشغيلي، كان هذا العقد الاول للشركة في البحرين، ونتطلع الى تعاونات قوية وطويلة المدى مع قوات الدفاع البحرينية".

وأشار "يسرائيل ديفنس" الى ان الشركة قامت بابرام صفقة في الامارات ترتبط بأجهزة مضادة للطائرات بدون طيار، بالاضافة الى ابرامها صفقة مماثلة مع قوات الامم المتحدة في مالي.