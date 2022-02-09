المحكمة ترفض طلب اولمرت اجبار عائلة نتنياهو على اجراء فحوصات حول حالتهم النفسية

المحكمة اعتبرت الطلب "انتهاك خطير للخصوصية" واجبرت اولمرت على دفع تكاليف المحكمة

رفضت محكمة الصلح في تل ابيب صباح اليوم طلب رئيس الحكومة الاسبق ايهود اولمرت اجبار عائلة نتنياهو على الاجابة على أسئلة ترتبط بحالتهم الصحية العقلية وتسليمه نتائج هذه الفحوصات، وذلك في اطار الدعوى التي قدمتها عائلة نتنياهو ضد اولمرت بعد أن وصفهم "مرضى نفسيين"، كما الزمت المحكمة اولمرت بدفع النفقات المرتبطة بالطلب والتي بلغت 7,500 شاقل.

وأقرت المحكمة ان تصريحات اولمرت كانت عامة، غير مركزة، ولا تتناول حادثة معينة، وكتب القاضي في ملف الدعوى:"يجب تجنت وضع يكون فيه طلب للكشف عن مستندات بأن يتحول الى رحلة صيد يكون منها الغرض المحاولة للبحث عن أدلة تتيح الاثبات حقيقة النشر بأثر رجعي". واعتبرت المحكمة الطلب "انتهاكا خطيرا للخصوصية" وبحسب المحكمة ، ادعاء اولمرت "قلت الحقيقة" تتطلب منه تقديم الادلة التي ذكرها.

ويشار الى ان الدعوى قدمت قبل ثمانية أشهر بسبب أن اولمرت وصف عائلة نتنياهو بمناسبات متعددة "مرضى نفسيين يحتاجون للعلاج"، عائلة نتنياهو تطالب اولمرت بدفع تعويضات بقيمة 837 الف شاقل. وقبل شهر عقدت جلسة استماع اولية بالدعوى التي قدمتها عائلة نتنياهو ضد اولمرت، وحاول القاضي التوصل الى تسوية بين الطرفين، لكن بدون فائدة.

وكتب في ملف الدعوى التي قدمتها عائلة نتنياهو أن اولمرت"يحاول الدوس على سمعتنا الطيبة علنا، بدافع الغيرة والاحباط الشديد" كما تطالب عائلة نتنياهو من اولمرت اعتذارا علنيا.