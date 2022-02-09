أسطوانة غاز تتسبب في انفجار في العاصمة الإماراتية، والسفارة الأمريكية تحذف بيان حذرت فيه من هجوم محتمل

أكدت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق نجم عنه لاحقاً

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، أن الإنفجار الذي هز العاصمة الإماراتية ناتج عن أسطوانة غاز بعد حريق نشب في أحد المباني.

وأكدت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، أن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني سيطرت على حريق نجم عنه لاحقاً انفجار أسطوانة غاز في بناية بشارع حمدان في المدينة، مضيفة أن الفرق المختصة أخمدت الحريق وأخلت البناية احترازياً، وسيطرت على الموقف، "وجارية عملية التبريد"، وحصرت الأضرار الناجمة عن الحريق.

وأكدت الهيئة أن الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر، وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن ورجال الإطفاء، وتوقفاً لحركة المرور في أحد شوارع العاصمة الإماراتية، فيما سُمع دوي انفجارات وشوهد انفجار وحريق إضافة إلى دخان يتصاعد من أحد المباني.

وفي نفس السياق، حذفت السفارة الأمريكية لدى أبو ظبي بيانا نشرته اليوم على موقعها الرسمي، كانت قد حذرت فيه رعاياها بالإمارات، من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار "درون" محتملة، قد تتعرض إليها الإمارات.

وكانت السفارة قد وضحت في المحذوف قائلة: "هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022". محذرة: "تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية"، بالإضافة إلى نشرها "الإجراءات الواجب اتخاذها" في حال وقوع حادث، وبعده. حسب موقع RT بالعربي.