تقرير: مبعوث سوداني زار إسرائيل لتعزيز العلاقات بين البلدين

تأتي الزيارة بعد زيارة سابقة لبعثة اسرائيلية امنية الى الخرطوم منتصف الشهر الماضي

افادت وكالة رويترز اليوم أن مبعوثا سودانيا زار اسرائيل بهدف تعزيز العلاقات مع بلاده، وذلك وفقا لما نقله مصدر على الزيارة للوكالة .

وقال المصدر إن مبعوث الرئاسة السودانية كان وصل إسرائيل مطلع الاسبوع الحالي، ولم يصدر تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الاسرائيلية والسودانية

وتحرك السودان نحو تطبيع علاقاته مع اسرائيل عام 2020 خلال فترة ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

رغم عدم توقيع اتفاق سلام رسمي بين اسرائيل والسودان، الى ان مبعوثين من كلا البلدين زاروا كل الاخر.

وعلى صعيد متصل افادت هيئة البث الرسمية "كان" منتصف الشهر الماضي ان طائرة خاصة تقل بعثة اسرائيلية في العاصمة السودانية الخرطوم، وكانت الطائرة صباح اليوم نفسه من مطار بن غوريون ، ونفذت "توقف ديبلوماسي" في شرم الشيخ في مصر للحصول على مسار رحلة، ومن ثم واصلت طريقها الى السودان، وذكرت التقارير انها اجتمعت مع القيادة العسكرية في السودان.