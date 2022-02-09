وزير الامن الداخلي الاسرائيلي: قبل يومين كشفت خطة هروب في سجن آخر

الوزير بار-ليف يقول انه تم ضبط خطة هروب من سجن عوفر في خزانه لاحد سجناء حماس

كشف وزير الامن الداخلي عومر بار-ليف صباح اليوم خلال ادلاءه بشهادته امام لجنة التحقيق الحكومية حول هروب السجناء الامنيين من سجن جلبوع، انه قبل يومين كشفت خطة هروب من سجن آخر. وعثر خلال المسح السنوي في سجن عوفر(قرب رام الله) في خزانة بزنزانه لسجين أمني ينتمي لحركة حماس على خطة مكتوبة بخط اليد لحفر انفاق هروب. وقال بار-ليف :"أفهم ان هذا فاجأ سلطة السجون". من جانبها اعلنت سلطة السجون الاسرائيلية انها قامت بفصل السجناء الامنيين في الزنزانه، وتم تعريفهم على انهم ذوي خطورة عالية للهروب وتم نقلهم الى قسم العزل تحت حراسة مشددة.

وقال بار ليف في شهادته حول هروب السجناء الستة من سجن غلبوع انه وصل المكان بعد ساعات :"حصلنا على صورة لأوجه قصور خطيرة ، والتي كشفت بكامل قوتها".

واضاف بارليف :"اتضح بالفعل انه في عام 2014 كانت محاولة هروب من سجن غلبوع" وتابع "فهمت فورا انه كان فشل استخباراتي كبير-خطة البناء ظهرت في شبكات التواصل، على ضوء خطورة الامر فهمت انه من الواجب اقامة لجنة تحقيق حكومية لا تفحص الهروب فحسب، انما كل شيئ" وقال انه بعد عملية الهروب رصدت سلطة السجون 30 مليون شاقل لصب الخرسانة في الركائز وسد الفجوة تحت السجن.

ويشار الى ان وزير الامن الداخلي السابق امير اوحانا ادلى بشهادته هو ايضا أمام لجنة التحقيق، وسبقه بالادلاء بشهادته وزير الامن الاسبق وسفير اسرائيل الحالي في الامم المتحدة غلعاد اردان.