رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية يؤكد أن وفدا إماراتيا سيزور طهران

قالت شبكة إيران بالعربي، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القادمة"

أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، علي رضا بيمان باك، أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الناجح للنشطاء التجاريين الإيرانيين والاماراتيين بمشاركة أكثر من 120 شركة، خطوة أولية لتفعيل المركز التجاري الإيراني في الإمارات"، مضيفا أن "الخطوة الثانية هي وصول وفد استثماراي إماراتي إلى إيران قريبا". وفق ما أفادت به وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ومن جانبه، كان مدير عام الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، قد أكد سابقا أن "وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير / شباط القادم، يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير".

وتابع بيلتن، أن "زيارة وزير الصناعة تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الجنوبي"، مؤكدا أنه سيتفقد معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين أعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.

وقالت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة". في حين أن الإمارات أعلنت مؤخرا، "استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".