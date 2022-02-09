المبادرة التي كشفت عنها "يسرائيل هيوم" غير مرتبطة بالمحاولات الاخيرة لدفع العلاقات الاسرائيلية التركية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم ان السفير الاسرائيلي في واشنطن ميخائيل هرتسوغ اجتمع الاسبوع الماضي مع السفير التركي في واشنطن حسن مراد ماركن، وهو من المقربين من الرئيس التركي اردوغان، وعقد الاجتماع في اطار عشاء مع اربعة سفراء لدول اسلامية وسط اسيا وهي تركيا، اذربيجان، اوزباكستان وكازخستان.

يوجد لاسرائيل علاقات رسمية مع هذه الدول، لكن الاجتماع كان بهدف البحث عن آليات للتعاون بينها،وإنشاء اطار مشترك للتنسيق فيما بينها ان كان على الصعيد الثنائي او الدولي.

وذكرت الصحيفة ان المبادر الى الاجتماع والذي شارك به هو مالكولم هونلاين، والذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للجنة رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. هونلاين الذي يمتلك شبكة علاقات واسعة في العاصمة الامريكية، اجرى اجتماعا مسبقا قبل اسابيع مع عدد من السفراء وعرض عليهم فكرة تنسيق العمل مع إسرائيل.

وفي حال تحركت الفكرة فانها في المرحلة الاولى ستعمل على تقوية مجالات سلسلة، مثل العلاقات الثقافية بين الدول. كما ناقش السفراء تعزيز الجاليات اليهودية في بلادهم ومضاعفة الوعي للتاريخ اليهودي في كافة الدول الاسلامية الاربعة.

ولاحقا ينوي الاطراف سوية دفع مصالح أكثر أهمية في مجال التجارة، الطاقة، وحتى الامن. وخلق نموذج يشبة كتلة دول شرقي البحر المتوسط والتي تنشط منذ عشر سنوات وتجمع اسرائيل، اليونان ، قبرص واحيانا مصر. وقال مصدر مطلع على التفاصيل الى "يسرائيل هيوم" ان تنامي قوة روسيا وايران، والذي ينظر اليه كاضعاف للولايات المتحدة هو احد دوافع هذه الدول للتقارب.

وذكرت الصحيفة ان هذه المبادرة لا ترتبط بالمساعي التي تبذل مؤخرا بين اسرائيل وتركيا لتعزيز العلاقات بينهما، خصوصا على مستوى رؤساء الدول.