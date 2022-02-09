إيران تكشف عن صاروخ "خيبرشكن" الإستراتيجي الجديد والذي يصل مداه إلى 1450 كيلومترا

أوضحت الوكالة أن "الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب، وأنه قادر على اختراق الدروع الصاروخية بقدرة عالية"

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن صاروخ "خيبرشكن" الإستراتيجي الجديد، مؤكدة أن مداه يصل إلى 1450 كيلومترا، وذلك بعد يوم من استئناف المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن "الكشف عن الصاروخ الجديد بعيد المدى، الذي أطلق عليه اسم "خيبارشكان" وتعني "مدمر القلعة"، تم خلال زيارة قام بها قادة كبار في الجيش الإيراني لقواعد صواريخ تابعة للحرس الثوري"، مضيفة "أن الصاروخ الباليستي بعيد المدى بأنه من "الجيل الثالث" وأنه بالغ الدقة"، وقالت إن "الحرس الثوري الإيراني قام بتطويره محليا".

وأوضحت الوكالة أن "الصاروخ الجديد يعمل بالوقود الصلب، وأنه قادر على اختراق الدروع الصاروخية بقدرة عالية على المناورة أثناء مرحلة الهبوط"، مشيرة "أن من القدرات الأخرى لهذا الصاروخ هي السرعة الفائقة في إصابة الأهداف بمدى 1450 كلم".

وأضافت الوكالة أن "تصميمه المحسن قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث، واختزل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".

يشار إلى أن طهران زادت من مناوراتها الصاروخية المثيرة للجدل، فقد ظهرت مؤخراً مساعي الحرس الثوري لصنع صاروخ يبلغ مداه 5 آلاف كيلومتر.

ويذكر أن إيران ترفض التفاوض على برنامجها الصاروخي المثير للجدل، وتصفه بـ"الخط الأحمر"، في الوقت الذي تعرب فيه بلدان إقليمية وغير إقليمية، عن قلقها بشأن تطوير طهران لبرنامجها الصاروخي وتدعو لاتفاق شامل مع إيران في مختلف القضايا، بما في ذلك الحد من برنامج الصواريخ الإيراني.