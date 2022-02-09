أول تعيين لمسيحي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر بقرار من السيسي

على مدى تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر، تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها مواطن مسيحي قبطي رئاستها

شهدت مصر تحولاً بارزًا في المشهد القضائي الأربعاء، على ضوء إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين غير مسبوق لأول مواطن مسيحي على رأس المحكمة الدستورية العليا، هو المستشار بولس فهمي خلفًا للمستشار الحالي سعيد مرعي الذي أحيل الى التقاعد بقرار رئاسي أيضًا على خلفية موانع صحية تحول دون ممارسته مهام عمله.

يذكر أنه على مدى تاريخ المحكمة الدستورية العليا في مصر، تلك هي المرة الأولى التي يتولى فيها مواطن مسيحي قبطي رئاستها.

ويفيد موقع سكاي نيوز أن الرئيس المصري أصدر القرار رقم 50 لسنة 2022 بإحالة مرعي إلى المعاش، والقرار رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وذلك اعتبارا من الأربعاء.

وبولس فهمي إسكندر بولس هو رابع أقدم نواب رئيس المحكمة، ومن مواليد محافظة القاهرة في 1 يناير 1957. ويستدل من سيرته الذاتية أنه تخرج من جامعة القاهرة بعد ان درس الحقوق عام 1977، وحصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994، وخاض دورة تدريب المدربين من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1999.