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إضرام النار بسيارة تابعة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع قطاع غزة

i24news

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جنود إسرائيليون يسيرون وسط الدخان الناتج عن حريق في حقل قمح بالقرب من كيبوتس ناحال عوز ، على طول الحدود مع قطاع غزة ، 14 مايو ، 2018
JACK GUEZ (AFP)جنود إسرائيليون يسيرون وسط الدخان الناتج عن حريق في حقل قمح بالقرب من كيبوتس ناحال عوز ، على طول الحدود مع قطاع غزة ، 14 مايو ، 2018

تقدم هؤلاء باتجاه شاحنة عسكرية غير مأهولة استخدمت في أعمال صيانة الجدار في المنطقة وأضرموا فيها النيران

قام ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بإلقاء زجاجة حارقة على مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، مما ألحق أضرارا جسيمة بها، وفروا عائدين إلى القطاع". وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطينيين تسللا الى المنطقة المحاذية للجدار وعادا إلى قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث".

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وبحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد "اجتاز اثنان من المشتبه بهما السياج من جنوب قطاع غزة إلى منطقة الجدار الأمني. وتقدما باتجاه شاحنة عسكرية غير مأهولة استخدمت في أعمال صيانة الجدار في المنطقة وأضرموا فيها النيران. ولم يعبر المشتبه بهما الحاجز وعادوا أدراجهما إلى القطاع"

وبحسب تقديرات أولية فإن "أفراد الخلية حاولوا سرقة معدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. ولما لم ينجحوا بذلك، عبر اثنان منهم الجدار وألقيا زجاجة حارقة باتجاه الأدوات الهندسية التابعة لمقاول يعمل مع وزارة الأمن"