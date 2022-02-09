إسرائيل: يسعى الأطباء إلى تشخيص وباء كورونا من خلال فحص العين

يستغرق الاختبار 40 ثانية فقط، تنتقل البيانات إلى السحابة وتعود ويتم تفسيرها بسرعة،الهدف هو الحصول نتيجة فورية"

أطلق مركز شيبا الطبي ومركز التقنيات البصرية المتقدمة في إسرائيل دراسة مشتركة للكشف عن وباء كورونا عن طريق فحص العين "يستغرق الاختبار 40 ثانية فقط. تنتقل البيانات إلى السحابة وتعود ويتم تفسيرها بسرعة. والفكرة هي الحصول على نتائج فورية."

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة التقنيات البصرية المتقدمة التقنيات البصرية المتقدمة AdOMالبروفيسور ألون هاريس لـ i24NEWS أثناء مناقشته الطريقة الجديدة التي يمكننا بها تشخيص وباء كورونا عن طريق العين"ما يمكننا القيام به هو استخدام دقة النانو متر لإعادة بناء تلك الطبقات ورؤية الهياكل التشريحية المختلفة في العين."

وأوضح هاريس أنه "يمكن وضع الآلة عند مداخل مراكز التسوق والملاعب وفي أي مكان يلزم فيه اختبار كورونا سريع" كما أشار إلى أن "الاختبار مناسب للأطفال" وتابع "لا توجد قطرات؛ نحن لا نستخدم أي شيء في العين، نحن فقط نلتقط صورة ونجعلهم يبتسمون أثناء ذلك أيضا."

واشار هاريس إلى أنهم عثروا بالصدفة على اكتشاف أنه يمكن أن يكتشف وباء كوروناعن طريق الخطأ أثناء إجراء التجارب في اليابان."لقد أدركنا بالفعل أننا نكتشف وباء كورونا المحصور بين طبقتين في الجزء الخلفي من العين."

ثم أكدوا ذلك في دراسة تجريبية مع 20 شخصا، قارنوا هياكل الطبقات باختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل.

ويأمل العلماء في تأكيد نتائج دراسة مزدوجة التعمية على مجموعة أكبر من الأشخاص في مركز شيبا الطبي (وسط إسرائيل)