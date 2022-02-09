بعد 30 عامًا: حل لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على تعويض العراق للكويت

دفع العراق تعويضات بقيمة 52.4 مليار دولار عن الخسائر التي سببها اجتياحه للكويت في آب 1990 تأسيسًا للمصالحة

أنهت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها اجتياح العراق للكويت في آب/اغسطس 1990، تفويضها بعد 30 عامًا على تشكيلها وتسديد 52,4 مليار دولار.

ونظرت اللجنة خلال ولايتها في ما يقرب من 2,7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقاً لتقرير اللجنة.

وتم توزيع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر ناجمة مباشرة عن الغزو.

أكد التقرير النهائي أن هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عامًا، وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة، إلا أن من المهم الاشارة إلى أن تسوية 2,7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة، هو أمر غير مسبوق" لهذا النوع من الإجراءات.

وتأسست اللجنة في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي 692 وأنيطت بها مهمة الإشراف على إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي تستقطع بنسبة 5٪ تُفرض على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.

وتعد هذه اللجنة الآن مثالاً على المصالحة وتمت المصادقة رسميًا على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن في جنيف الأربعاء. ونوه التقرير الى ضرورة "الإشادة بهذا الإنجاز الذي ساهم في إحلال المصالحة عقب النزاع في إشارة الى أهمية القانون الدولي".

ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 شباط/ فبراير على حل اللجنة.