المجلس المركزي الفلسطيني يدعو الى وقف التنسيق الأمني وتعليق الاتفاقات مع اسرائيل

تعليق الإعتراف بدولة اسرائيل الى أن تعترف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في بيانه الختامي عن قراره "وقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية وتعليق الإعتراف بإسرائيل الى أن تعترف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن وقف الإستيطان".

وقرر المجلس بحسب البيان إنهاء العمل بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية تجاه الاتفاقيات التي وقع عليها الجانبان فيما مضى، أولها تعليق الإعتراف بدولة اسرائيل الى أن تعترف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية فضلا عن وقف الإستيطان.

وبحسب صحيفة قدس برس فقد رفض البيان الختامي مشروع تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها اسرائيل كبديل عن الحلول النهائية الهادفة الى إقامة دولة.

ويشير الموقع الى أن الرئيس أبو مازن كان قد قال الأحد الماضي تزامنًا مع افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الحادية والثلاثين في رام الله أنه "أمام تقويض اسرائيل لحل الدولتين تبقى الخيارات مفتوحة ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره". علما أن المجلس المركزي الفلسطيني سيصبح ساريا فقط بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.