قائد الجيش الألماني ينهي الأربعاء زيارة لإسرائيل

ناقش المجتمعون التعاون المثمر والمكثف بين الجيشين الإسرائيلي والألماني والذي تضمن التدريبات وتبادل الخبرات

أنهى رئيس هيئة أركان الجيش الألماني الجنرال ابرهارد تسورن زيارته إلى إسرائيل التقى فيها كبار الشخصيات العسكرية في جيش الدفاع . وبدأت الزيارة من قاعدة سلاح البحرية في حيفا عقب رسو الفرقاطة الألمانية GNS BAYERN ووصول الجنرال تسورن، الذي كان في استقباله قائد القاعدة العميد تل بوليتس.

بعد ذلك، قام رئيس الأركان الألماني بجولة في القيادة الشمالية، قاصدًا النفق الذي حفره ناشطو حزب الله حيث تلقى شرحًا حول الشأن اللبناني وتموضع حزب الله.

هذا والتقى الجنرال تسورن رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، بحضور قائد سلاح البحرية اللواء ديفيد ساعار سلامة، ورئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة، اللواء تال كالمان. ناقش المجتمعون التعاون المثمر والمكثف بين الجيشين الإسرائيلي والألماني والذي تضمن التدريبات وتبادل الخبرات وآليات التعاطي مع التهديدات المشتركة للدولتين.