اسرائيل والامارات توقعان على اتفاق تعاون بمجال السياحة

الاتفاق الموقع سيساهم بتعزيز قطاع السياحة في اسرائيل وتوفير فرص عمل وفتح مصالح جديدة

وقع وزير السياحة الاسرائيلي يوائال رزبوزوف الثلاثاء في دبي على اتفاق تعاون مع وزير المبادرات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الاماراتي د.أحمد بالهول الفلاسي، بموجبه سيعمل كلا البلدين ويشجعان السياحة المتبادلة، وسيعززون رزم مشتركة لتسويق سياحة مفضلة وبعيدة، تأهيل فنادق وعاملين في قطاع السياحة، ومساعدة كل واحدة الاخرى بالمعرفة بكل ما يرتبط بالسياحة.

من جانب اسرائيل،وفقا للقناة الاسرائيلية (14)، الحديث يدور عن فرصة عظيمة لإدخال مليارات الشواقل سنويا الى الاقتصاد الاسرائيلي، وذلك من خلال عمليات التي ستوجه جزء من السياح من مطارات الامارات ، والتي يمر من خلالها 100 مليون شخص سنوياـ الى اسرائيل. بفضل وصول السياح الى اسرائيل، سيتم توفير فرص عمل وفتح مصالح وتحسين معيشة العاملين في قطاع السياحة.

وزير السياحة الاسرائيلي صرح لدى توقيعه على الاتفاق :"هذه لحظة تاريخية وخطوة كبيرة اضافية بالعلاقات بين البلدين، اطالب كل دول الخليج ببناء واقع جديد من الازدهار والأمن والاستقرار للجميع. انا سعيد للحل المؤقت لقضية الرحلات بيننا وأن الجميع سيواصلون زيارة كل بلد الآخر، هناك استدار لتسوية الموضوع".

واضاف الوزير:"الموضع لن يشكل عائق في بناء الواقع الجديد المشترك والثمين لنا جميعا، يوجد لدينا القوة لخلق علاقات مهمة ستحقق ستثمر عن ارباح اقتصادية كبيرة للاقتصاد وصناعة السياحة الاسرائيلية والاماراتية معا، ارغب بأن أشكر كل من عمل على هذا الاتفاق الهام، للموظفين في وزارة السياحة والخارجية وبالطبع لسفير اسرائيل في دولة الامارات أمير حايك".