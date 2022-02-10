تقرير: المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية زار تركيا سرا واجتمع مع مستشار اردوغان

تأتي الزيارة في اطار التجهيزات لزيارة الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الى تركيا الشهر المقبل

أفاد موقع "واينت" الاخباري ان المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية الون اوشفتس زار تركيا الشهر الماضي سرا في اطار الاستعدادات لتجهيز زيارة الرئيس الاسرائيلي يستحاك هرتسوغ الى تركيا والتي من المتوقع ان تجري الشهر القادم.

وذكر الموقع ان اوشفيتس اجتمع مع كبير مستشاري الرئيس اردوغان ، ابراهيم كالين ، والذي يعمل بصورة رسمية مستشارا اعلاميا للرئيس، لكن بشكل فعلي يقدم له المشورة في المواضيغ السياسية وهو من أكثر المقربين في دائرته السياسية.

وتم الحفاظ على علاقة مع كالين لفترة طويلة من قبل القائمة بأعمال السفارة الاسرائيلية في انقرة، ايريت ليليان، وللمستشار التركي كان دور كبير في حادث اعتقال واطلاق سراح الزوجين الاسرائيليين اوكنين، ومنذ ذلك الحين اشتدت اواصر العلاقة معه عن طريق السفارة في انقرة وحتى وصول المدير العام لوزارة الخارجية للزيارة.

هذه اول زيارة على المستوى السياسي لمسوؤل اسرائيلي منذ ستة اعوام، حيث قام المدير العام لوزارة الخارجية يوفال روتم بزيارة تركيا عام 2016 بعد التفجير الانتحاري في اسطنبول والذي قتل فيه 3 سياح اسرائيليين، وافاد "واينت" ان وزارة الخارجية الاسرائيلية رفضت التعقيب على هذا.

في المقابل، صحيفة حرييت التركية قالت ان مسؤولا تركيا من المرتقب ان يزور اسرائيل قريبا في اطار التجهيزات للزيارة الهامة التي سيجريها هرتسوغ الى تركيا، والتي من المرتقب ان تشير الى تطبيع العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس التركي رجب اردوغان اعلن الخميس الماضي ان هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر اذار/مارس. وفي المقابل تمت دعوة وزير الخارجية يائير لابيد للمشاركة في منتدى انطاليا للديبلوماسية والمنعقد ما بين 11 و13 اذار/مارس القادم.