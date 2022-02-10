الامير البريطاني وليام في أول زيارة رسمية له الى الامارات

الامير البريطاني الذي اعرب عن "حماسة للزيارة" سيتناول في زيارته قضايا بيئية وسيزور معرض اكسبو

وصل الامير وليام اليوم الى الامارات في اول زيارة رسمية له الى الدولة الخليجية ،وفي مستهل زيارته التي ستركز على المناخ زار الامير منتزه "قرم الجبيل" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما سيطلع دوق كامبريدج خلال الزيارة أيضا على الجهود لمكافحة التجارة غير القانونية للحياة البرية.

وجاءت زيارة الامير وليام ، وهو الثاني في ترتب خلافة العرش البريطاني ، بطلب من وزارة الخارجية البريطانية، في اطار المساعي البريطانية لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج في إطار استراتيجيتها لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

كما سيزور وليام معرض اكسبو المقام في دبي ،وسيروج الأمير أيضا لجائزة "ايرث شوت" البيئية أيضا خلال زيارته.

وكتب دوق كامبريدج في تغريدة الأربعاء "أشعر بالحماس للوصول إلى دبي، للاحتفاء بمشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، ولبحث مسألة العمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لكي يصبح العالم أكثر استدامة".

وكانت الإمارات أعلنت في ايلول/سبتمبر الماضي أنها ستستثمر حوالى 12 مليار يورو في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.

وجاء الإعلان عن زيارة الامير وليام خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى بريطانيا والتي التقى خلالها رئيس الوزراء بوريس جونسون.