لابيد لوزيرة خارجية المانيا: ايران نووية خطر على العالم كله

وزير الخارجية الاسرائيلية يشيد امام نظيرته الالمانية بوقوف المانيا الى جانب اسرائيل دائما

قال وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد انه تناول في اجتماعه مع وزيرة الخارجية الالمانية انالنا بربوك الموضوع الايراني وصرح في بيان:"نحدثت عن الموضوع الايراني، والمحادثات في فيينا واستعرضت امامها موقفي بأن ايران نووية لا تشكل خطرا على اسرائيل فحسب ، انما على العالم أجمع، باربوك قالت ان اسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن المانيا وسنكون ضامنا لأمنها".

وتابع لابيد :"الدول العظمى لا يمكنها تجاهل التهديد الذي تشكله ايران فيما وراء القضية النووية، ايران هي حزب الله في الشمال، ايران هي حماس في غزة، ايران هي مصدرة للارهاب يوجد لها أذرع من اليمن وحتى بوينس آيرس".

من جانب اخر شدد لابيد على اهمية الصداقة بين اسرائيل والمانيا وقال " انها تعتمد على حقيقة أننا لا ننكر الماضي، ولا نتظاهر انه غير موجود، نحن نواجهه، وجود اسرائيل قوية وفخورة، هو الضمان بأن لا تكون محرقة أخرى".

وتابع لابيد متطرقا الى تقرير امنستي الاخير والذي اتهم اسرائيل "بأنها دولة ابرتهايد" وقال "تحدثت مع الوزيرة حول المحاولة الكاذبة والذنيئة بوصف اسرائيل بأنها دولة ابرتهايد، استخدام كلمة ’ابرتهايد’، بالذات تجاه الشعب الذي عاني من عنصرية من قبل الجميع، هو أمر لا يمكن التسامح معه"

واضاف لابيد :" هذه الحملة هي جزء من حملة أكبر تهدف الى زعزعة حق اسرائيل بالوجود كدولة قومية للشعب اليهودي، امام هذه الحملة المانيا-مثل وزيرة خارجيتها- هي صديقة حقيقية يمكن الاعتماد على دعمها". وقال ان "التحالف مع المانيا هو احد اهم التحالفات لاسرائيل، هذا ارتباط اقتصادي، امني وسياسي، وهذا ارتباط يعتمد على القيم الديموقراطية والليبرالية وعلى نظرة مماثلة".

وشدد على ان "الطريق لخلق تغيير تأتي عبر الحوار، اشكر الوزيرة باربوك على الحوار وعلى التزامها لامن ووجود اسرائيل، وعلى حقيقة انها جاءت الى زيارة اسرئيل مع بداية استلامها لمنصبها".

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