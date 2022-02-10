إسرائيل: شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO تهدد بمقاضاة صحيفة "كالكاليست" المحلية

في ما ذكرت صحيفة"كالكاليست" أن مجموعة NSO "تمنع التوثيق المحلي لأفعالها، وتغطي فعليا مساراتها وتمنع التحقيقات"

أرسلت مجموعة NSO الإسرائيلية رسالة يوم الخميس إلى صحيفة "كالكاليست" المالية اليومية الناطقة بالعبرية بشأن أحدث تقرير لها حول برنامج التجسس بيغاسوس الخاص بالشركة، في ما ذكرت الصحيفة أن NSO "تمنع التوثيق المحلي لأفعالها، وتغطي فعليا مساراتها وتمنع التحقيقات".

ومن جهتها نفت NSO السماح للعملاء بمسح البيانات التي تم جمعها مع بيغاسوس، قائلة إن التقارير لا تتضمن "أي دليل يدعم الادعاءات المثيرة المقدمة"، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وكتبت الشركة في رسالتها إلى صحيفة "كالكاليست" أن "كل نسخة من بيغاسوس تتضمن توثيقا كاملا لجميع الإجراءات التي تم تنفيذها معها"، مضيفة أن "سجلات البيانات مصممة لحفظ المستندات لأغراض قانونية" وفقً لصحيفة "هآرتس".كما نفت NSO أنها عرضت نسخا لا تسجل أفعالها، والتي ادعت كالكاليست في تقريرها.

وكانت كالكاليست، قد قالت الإثنين المنصرم إن "الشرطة الإسرائيلية استخدمت بيغاسوس لاختراق هواتف العديد من الشخصيات العامة، بما في ذلك قادة الاحتجاج والصحفيين ورؤساء البلديات وموظفي الحكومة والمرتبطين بنتنياهو، بما في ذلك المتهمين والشهود الرئيسيين في محاكمته الجارية بشأن الفساد"

ويسمح برنامج بيغاسوس للمستخدمين بالوصول إلى الهواتف المحمولة المصابة ببرامج التجسس عن بعد، حيث يستغل الثغرات الأمنية في أنظمة التشغيل الخلوية لاسترداد محتويات الجهاز - من الرسائل إلى الصور وسجل المكالمات وبيانات

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي تايمز أوف إسرائيل، عن المستورد الإسرائيلي لمنتجات هواتف "نوكيا"، أن هناك زيادة مطردة، تقدر بحوالي 200 في المئة من مبيعات "الهواتف الغبية" في الأسبوع المنصرم، فقط في البلاد.

وأكد الموقع أن تلك الزيادة في مبيعات الهواتف "الغبية" التي لا تحتوي على منصات مراسلة أو وسائل تواصل اجتماعي، والتي يصعب اختراقها، تعود إلى "فضيحة" استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهواتف في البلاد.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الثلاثة المنصرمة فقط، تم شراء أكثر من 4000 هاتف من نوع "نوكيا"، بينما في الأسبوع المنصرم كان يباع عادة ما بين 1000 و2000 جهاز فقط، للدلالة على مدى اختراق برنامج "بيغاسوس" في الداخل الإسرائيلي.وبدورها، لفتت لياف روف، مديرة مبيعات "نوكيا" إلى أن هناك زيادة مطردة في مبيعات الهواتف من "الجيل القديم"، التي يصعب اختراقها، مشيرة إلى أن "مبيعات هذه الهواتف البسيطة شهدت زيادة جنونية، وأتت من العدم".