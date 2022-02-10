الرئيس الفلسطيني يؤكد على مكانة المغرب وتاريخه في خدمة القضية الفلسطينية

أثنى عباس على محمد الخامس لحماية اليهود المغاربة من نظام فيشي ورفضه تسليمهم للنازيين باعتباره أميرا للمؤمنين"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين المغربي والفلسطيني، والتي تجسدها العديد من العائلات الفلسطينية ذات الجذور والجنسية المغربية في القدس وعموم فلسطين" وعلى "مكانة المملكة المغربية وتاريخها الزاهر والمشرف في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا السلام في العالم".

كما أثنى محمود عباس على الدور الريادي الذي اضطلع به جلالة المغفور له الملك محمد الخامس في حماية اليهود المغاربة من نظام فيشي ورفضه تسليمهم للنازيين باعتباره أميرا للمؤمنين ، مؤكدا أن هذا الموقف شكل حالة فريدة وشجاعة نادرة لشخصية قيادية مسلمة ، مازالت آثارها تظهر إلى اليوم".

جاءت تصريحات محمود عباس خلال استقباله لسفير المغرب لدى السلطة الفلسطينية، عبد الرحيم مزيان، مذكرا" بالروابط الخاصة التي تجمعه بصاحب الجلالة، معربا عن تحياته الخاصة لجلالة الملك ومتمنياته لجلالته بالصحة ودوام العافية وطول العمر "

وذكر الرئيس الفلسطيني أيضا بالأدوار القيادية والطلائعية التي اضطلع بها جلالة المغفور الملك الحسن الثاني في دعم القضية الفلسطينية.

ومن جهة أخرى قدم الرئيس الفلسطيني تعازيه الحارة في وفاة الطفل المغربي ريان ، مشيدا بالدور المهني الذي قامت به طواقم الانقاذ في التعامل مع هذه الحادثة المؤلمة.

وفي السياق أكد السفير المغربي على "المواقف الثابتة للمملكة المغربية بشأن القضية الفلسطينية والدعم الموصول لجلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صموده من خلال الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس"