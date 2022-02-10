رئيس الوزراء الإسرائيلي: ضرورة تحديد تاريخ نهائي لاستكمال المفاوضات مع إيران

طرح رئيس الوزراء الموقف الإسرائيلي الذي مفاده أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ سيخاطر بالمنطقة كلها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، اليوم الخميس، على "ضرورة تحديد تاريخ نهائي لاستكمال المفاوضات مع إيران، تزامنا مع استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم الذي لا يخدم سوى المصلحة الإيرانية" مشيرا إلى أن"إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ سيخاطر بالمنطقة كلها".

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان جاء فيه مساء الخميس، "أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وهنأها بمناسبة زيارتها لإسرائيل لأول مرة منذ توليها منصبها" وتناولت"المباحثات بين بينيت بيربوك تناولت مخاطر أبرام أتفاق نووي مع إيران و تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال التعامل مع جائحة كورونا و التحديات الأمنية والإقليمية، وعلى رأسها ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث طرح رئيس الوزراء الموقف الإسرائيلي الذي مفاده أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ سيخاطر بالمنطقة كلها.

وقالت الوزيرة الألمانية لرئيس الوزراء، إنها تأثرت بالزيارة التي قامت بها إلى مؤسسة "ياد فاشيم".

حضر اللقاء كل من السفير الإسرائيلي لدي ألمانيا، جيريمي يسخاروف، والسفيرة الألمانية لدى إسرائيل، الدكتورة سوزانا فازوم راينر.