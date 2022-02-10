التحالف العربي يمهل المدنيين في صنعاء 72 ساعة لإخلاء المواقع الحوثية

التحالف العربي "تعمد الميليشيات استهداف المطارات المدنية يعتبر تماديًا لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع"

طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في صنعاء، الخميس، بإخلاء المواقع المدنية التي يستخدمها الحوثيون خلال عملياتهم العسكرية في ظرف اثنتين وسبعين ساعة، وفق ما جاء في موقع سكاي نيوز.

وقال التحالف بعد استهداف الحوثيين مطار أبها جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة، الوم الخميس، إن "الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين".وأضاف أن "تعمد الميليشيات استهداف المطارات المدنية يعتبر تماديًا لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع"، وتوعد التحالف بقصف نقاط حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات".

وكان المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي، وذلك عبر طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وأضاف المالكي أن "هذه المحاولة العدائية تمثل جريمة حرب، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".