"مقتنعة بأن استعادة كاملة للاتفاق النووي ستجعل المنطقة أكثر أمنا وتشمل اسرائيل، وإلا لن نجري مثل هذه المحادثات

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد الخميس في مدينة تل أبيب "إن المباحثات مع ايران تدخل مرحلة أخيرة والعودة الى الاتفاق النووي ستجعل المنطقة أكثر أمنًا بالرغم من التحفظات الإسرائيلية"، وفق ما جاء في موقع ارابيكراديو.

والوزيرة التي وصلت الى اسرائيل في أول زيارة منذ توليها منصبها أضافت في الشأن الإيراني أنها "مقتنعة بأن استعادة كاملة للاتفاق النووي ستجعل المنطقة أكثر أمنا وتشمل اسرائيل، وإلا لن نجري مثل هذه المحادثات".

وبينت المسؤولة الألمانية أن "المحادثات مع إيران وصلت الى نقطة حرجة للغاية".

يذكر أن الوزيرة الألمانية دعيت لزيارة النصب التذكاري في القدس ومتحف ياد فاشيم الذي يخلد ذكرى ضحايا المحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وهو عرف متبع يشارك فيه كبار المسؤولين الذين يزورون اسرائيل. وأعربت أنالينا عن تأثرها من زيارة المتحف. كما أعملت باربوك الوزير لابيد بأن اسرائيل يمكنها الاعتماد على تضامن المانيا وسنكون ضامنين لأمنها".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى بدوره بوزيرة الخارجية الألمانية وهنأها بمناسبة زيارتها لإسرائيل لأول مرة منذ توليها منصبها" وتناولت"المباحثات بين بينيت وبيربوك مخاطر أبرام اتفاق نووي مع إيران و تعزيز التعاون بين الدولتين في مجال التعامل مع جائحة كورونا و التحديات الأمنية والإقليمية، وعلى رأسها ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث طرح رئيس الوزراء الموقف الإسرائيلي الذي مفاده أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يشكل خطأ سيخاطر بالمنطقة كلها.