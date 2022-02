المغرب: الأمين العالم للرابطة المحمدية للعلماء يستقبل رئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرباط

استقبل الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب أحمد عبادي، أمس الأربعاء، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين لـ"تعزيز أسس التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الاختلافات العقائدية للنهوض بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

