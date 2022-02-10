المغرب: الأمين العالم للرابطة المحمدية للعلماء يستقبل رئيس المكتب الإسرائيلي لدى الرباط

غوفرين:" تباحثنا خطط عمل تطبيقية، فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود”.

استقبل الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب أحمد عبادي، أمس الأربعاء، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب ديفيد غوفرين لـ"تعزيز أسس التعايش والتسامح وقبول الآخر وتجاوز الاختلافات العقائدية للنهوض بمجتمعاتنا نحو مستقبل أفضل فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود".

https://twitter.com/i/web/status/1491503506200666115 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكتب غوفرين على حسابه الرسمي في تويتر “سعدت بلقاء الدكتور أحمد عبادي، تباحثنا خطط عمل تطبيقية عدة محاولين إخراجها إلى أرض الواقع، فيما يخص التعاون بين الأئمة المسلمين والحاخامات اليهود”.

جدير بالذكر أنه بعد توقيع اتفاقات أبراهام التي بموجبها تم إعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية، على خلفية الاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل وواشنطن، سجلت حركية كبيرة بين الجانبان من خلال عودة حركية الطيران المباشر، وشراء الأسلحة مع زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدان.

وكان المغرب قد أعلن في 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد توقفها عام 2000 بعد "اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية"، كما أن المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال سنة 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل.