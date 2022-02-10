تقرير: لأول مرة في تاريخ إسرائيل تعيين مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في البحرين

تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى دولة اسرائيل لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية

تم الإعلان في وقت متأخر من ليلة الخميس، عن تعيين تاريخي غير مسبوق على مستوى دولة اسرائيل، لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي في دولة عربية، على ما كشف الموقع الإخباري 13.

وتابع الموقع أن ضابطًا بحريًا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة.

تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط اسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية - خاصةً دولة تقع بجوار إيران. ويتوقع مسرولون أن يأخذ هذا التعاون الإستثنائي بين اسرائيل ودول الخليج في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة. وفي الوقت الحالي ، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى".

ووصل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إلى مطار المنامة، عاصمة البحرين، قبل أسبوع تقريبًا، في أول زيارة رسمية لوزير أمني إسرائيلي إلى البلاد يرافقه وفد رسمي هام وكان في استقباله وزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي وبهذه الزيارة الرسمية أصبحت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية تهبط في البحرين.

والتقى بيني غانتس بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان بن حامد آل خليفة ورئيس الأركان وقائد البحرية البحرينية.