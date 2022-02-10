شركات الطيران الإسرائيلية: اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتعين علينا إلغاء العديد من الرحلات الجوية إلى دبي

تطالب الشركات بتخصيص مناطق خاصة في المطارات، أو حتى محطات منفصلة ، للركاب الإسرائيليين وحراس مسلحين

نظرًا لتعثر المحاولات في الوصول الى تفاهمات بين شركات الطيران الإسرائيلية ومطار دبي على خلفية الترتيبات الأمنية المتعلقة بالرحلات الإسرائيلية أعلنت هذه الشركات عن اضطرارها الى إلغاء العديد من الرحلات السياحية الى دبي، وهو ما سيسبب خيبة الأمل ومشاعر الغضب عند عشرات آلاف الإسرائيليين الذين حجزوا التذاكر الى دبي ودفعوا ثمنها.

يذكر أن شركات الطيران الإسرائيلية دفعت برسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء مفتالي بينيت لتطلب منه التدخل شخصيا والعمل على حل المشكلة التي تحول دون إمكانية السماح بانطلاق الرحلات الجوية بالشروط الأمنية الإسرائيلية. ورفضت هذه الشركات في المقابل أن تتم الرحلات الجوية من دبي كالمعتاد، في حين يتم تقليص عدد الرحلات الإسرائيلية الى ثلاث رحلات أسبوعية فقط، على ما سمحت السلطات في مطار دبي.

لكن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أثار مخاوف - لم يصرح بها علنًا - بشأن الترتيبات في مطار دبي الدولي وقال إن شركات الطيران الثلاث يجب أن تتوقف عن العمل هناك ، إذا لم يتم حلها.

وأكد مسؤول اسرائيلي كبير أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، مددت المهلة "بنحو شهر" ليكون ممكنا مواصلة المفاوضات بين الجانبين، وذلك بعدما كان من المقرر أن تنتهي الاتفاقات الحالية أمس الثلاثاء.

إلى جانب تمديد الموعد النهائي، زادت إسرائيل من الضغط على الإمارات العربية المتحدة لإزالة أسباب مخاوفها

ومن جانبه، قال المسؤول الإسرائيلي الكبير والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إذا توقفت شركات الطيران الإسرائيلية عن السفر إلى دبي ، فإن ذلك سيعني النهاية الفعلية لعملياتها في الإمارات ويؤدي إلى حظر متبادل، مضيفا "إذا لم تستطع شركة العال الطيران إلى الإمارات ، فلن تتمكن الخطوط الجوية الإماراتية من الهبوط هنا".

وتتعلق الإجراءات المذكورة بتخصيص مناطق خاصة في المطارات، أو حتى محطات منفصلة ، للركاب الإسرائيليين ، وإيقاف طائراتهم تحت رقابة حراس إسرائيليين ، ووجود عناصر أمن مسلحين على متن الرحلات الجوية.

واقترح الشاباك أن العاصمة الإماراتية ، أبو ظبي ، يمكن أن تكون بمثابة بديل لشركات الطيران الإسرائيلية ، في حالة عدم تمكنهم من السفر إلى دبي. لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير نفى هذا الاحتمال ، قائلاً إن أبوظبي تجتذب حركة مرور أقل بكثير.