تقرير: إحباط محاولة اغتيال إسرائيلي في تركيا

يائير غيلر معروف "بنجاحه العالمي في صناعة الدفاع" ويمتلك شركة هندسية متخصصة في تكنولوجيا الطيران.

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلي "كان" اليوم الجمعة أن المخابرات التركية والإسرائيلية أحبطت محاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر"ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده عام 2020، فضلا عن محاولة لعرقلة التطبيع المحتمل بين أنقرة والقدس".

وقال غيلر لـ "كان" "تم إبلاغي بأن الإيرانيين يتابعونني، ويسعدني أن تم القبض على الفرقة وشكرت كل من اهتم بحمايتي" وأضاف "أنا رجل أعمال إسرائيلي في تركيا، لدي شركة هندسية للبحث والتطوير وذات يوم علمت أنه بسبب احتلالي فإن الإيرانيين يتابعونني ويريدون اغتيالي، ونصحت بالسفر إلى إسرائيل على الفور، مكثت في تركيا ".

وتشير التقارير التركية إلى أن يائير غيلر معروف "بنجاحه العالمي في صناعة الدفاع" ويمتلك شركة هندسية متخصصة في تكنولوجيا الطيران.

ووفقا لصحيفة "صباح" التركية، يملك غيلر (75 عاما) يملك شركة لدي شركة هندسية للبحث والتطوير المتخصصة في إنتاج تكنولوجيات فضائية جوية وبرمجيات وأجهزة تستخدم تكنولوجيات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC)

وذكرت الصحيفة أن "الاستخبارات التركية اعتقلت ثمانية من أفراد خلية الاغتيال الإيرانية المزعومة تابعوا تحركات غيلر بين منزله ومقر شركته"

وأكدت الصحيفة أن رجل الأعمال نقل إلى منزل آمن ويعمل "الموساد" على توفير حراسة له، مشيرة إلى أنه رفض طلب الخارجية الإسرائيلية الانتقال إلى تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي و"الموساد" الإسرائيلي خلصا إلى استنتاج مفاده أن "هناك هدفين وراء مخطط الاغتيال، أحدهما الحيلولة دون تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل والثاني هو الانتقام لاغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده"