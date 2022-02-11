رأس الناقورة: لقاء ثلاثي بين "اليونفيل" والجيشين اللبناني والإسرائيلي

عرض ديفيرين "الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عقد لقاء ثلاثي بين ممثلين عن "اليونيفيل" والجيشين اللبناني والإسرائيلي، في موقع قوات "اليونيفيل" في رأس الناقورة، ترأس إسرائيل رئيس لواء العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي العميد إفي ديفرين وحضره قائد اليونيفيل المنتهية ولايته ومسؤولون عسكريون لبنانيون.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "عرض العميد ديفرين خلال الاجتماع، الانتهاكات اللبنانية لقرار مجلس الأمن 1701، والتي تركزت على وجود حزب الله في جنوب لبنان ووجود أسلحة محظورة فيه".

هذا وتوجه العميد ديفرين إلى قائد "اليونيفيل" المنتهية ولايته، شاكرا إياه على جهوده ومساهمته في حالة الاستقرار على الحدود الشمالية.

يذكر أن هذا الاجتماع حدد مسبقا ويشكل جزءا من آلية منع الاحتكاك على طول الخط الأزرق.