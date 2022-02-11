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إسرائيل: تسجل 27,753 إصابة جديدة بكورونا وانخفاض واضح في عدد الإصابات

i24NEWS

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عمال رعاية صحية إسرائيليون يرتدون ملابس واقية في جناح كورونا في مستشفى شعاري تسيديك في القدس ، 9 فبراير ، 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90عمال رعاية صحية إسرائيليون يرتدون ملابس واقية في جناح كورونا في مستشفى شعاري تسيديك في القدس ، 9 فبراير ، 2022.

نقل 1074 مريضا إلى المستشفى في حالة حرجة في أجنحة كورونا في جميع أنحاء البلاد

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها سجلت 27,753 إصابة جديدة بوباء كورونا من أصل 127468 اختبارًا تم إجراؤها في اليوم المنصرم بنسبة إيجابية بلغت 21.75 في المئة، وهو ما يسجل انخفاض عدد الإصابات بالوباء في البلاد.

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وأضافت الوزارة أنه تم نقل 1074 مريضا إلى المستشفى في حالة حرجة في أجنحة كورونا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

تلقى ما يقرب من 4.5 مليون، أي ما يقرب من نصف سكان إسرائيل، جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، حيث تلقى الجرعة الرابعة 690.962 والجرعة الثالثة 1.454.021 والجرعة 