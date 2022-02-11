الرئيس الإيراني: "لا نعلق آمالا" في المحادثات النووية و"نسعى لإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار"

سياسة إيران الخارجية متوازنة. بالنظر إلى الغرب جعل علاقات البلاد غير متوازنة، نحتاج إلى النظر إلى جميع البلدان

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس، اليوم الجمعة،"نعلق آمالنا على بلادنا شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، ولم نعقد الآمال يوما على فيينا أو نيويورك" مشيرا إلى أن "طهران تسعى لإقامة علاقات متوازنة مع دول العالم، خاصة دول الجوار".

وقال رئيسي في كلمة بمناسبة الذكرى 43 للثورة الإسلامية عام 1979 إن "سياسة إيران الخارجية متوازنة. بالنظر إلى الغرب جعل علاقات البلاد غير متوازنة، نحتاج إلى النظر إلى جميع البلدان والقدرات في العالم، وخاصة جيراننا".

وكثيرا ما تقاطعت خطابه بسبب هتافات "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"، وهي شعارات مميزة للثورة التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا الثلاثاء المنصرم بعد توقف عشرة أيام، لكن المبعوثين لم يكشفوا عن تفاصيل تذكر بشأن مدى قربهم من تسوية عدة قضايا شائكة لإحراز تقدم في السعي لإحياء اتفاق عهد أوباما الذي كان من المفترض أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية.

وكانت المباحثات بين إيران والقوى العالمية، قد توقفت في نهاية الشهر المنصرم لعودة الدبلوماسيين إلى عواصمهم للحصول على مزيد من التعليمات