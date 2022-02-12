التحالف العربي يعلن البدء في تنفيذ عملية عسكرية على مواقع جديدة للحوثيين بصنعاء

قال التحالف في بيان، "إن المواقع التي تستهدفها العملية تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة على مناطق في المملكة"

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم السبت، عن بدآ عملية عسكرية وصفها بالحاسمة ضد مواقع تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي قبل أيام.

وقال التحالف في بيان، "إن المواقع التي تستهدفها العملية تستخدم لإطلاق الطائرات المسيّرة على مناطق في المملكة"، مضيفا "نطلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة"، حسب وكالة الأنباء واس السعودية.

وكان التحالف قد أعلن أمس الجمعة، أنه سيقصف نقاطاً "حاسمة" في صنعاء، وذلك بعد إصابة 18 شخصاً في هجوم بطائرة مسيّرة شنّه الحوثيون، الخميس الماضي، على مطار أبها الدولي، وقال التحالف إنه شن 16 غارة جوية على مواقع للحوثيين، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أكد الجيش اليمني تحرير 80% من مدينة حَرَض الاستراتيجية من قبضة الحوثيين.

يشار إلى أن السعودية تقود منذ مارس/آذار 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.