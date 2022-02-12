القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على مسؤول الاغتيالات في محافظة ميسان

أضاف البيان أن "المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب"

أفادت وكالة الأنباء واع العراقية، اليوم السبت، أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان.

وأكد بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الأول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات ألقت القبض على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان". حسب موقع الحرة.

وأضاف البيان أن "المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب"، مشيراً إلى أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني قد أصدر الثلاثاء الماضي قرار بإعفاء مدير أمن محافظة ميسان من منصبه حسب ما أفادت خلية الإعلام الأمني، كما أن محافظة ميسان كانت خلال الفترة الماضية مسرحا لعمليات اغتيالات لشخصيات سياسية وقضائية .

يشار إلى أن مئات من أنصار التيار الصدري، شيعو الأربعاء الماضي، في مدينة "العمارة" مركز محافظة ميسان ، جثمان عضو في التيار قضى بعد تعرضه لإطلاق نار، بحسب ما أفاد شهود من المدينة، فيما قتل القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي، وهو قاضٍ متخصص في قضايا المخدرات السبت الماضي برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة جنوب شرق العراق.

وقبل ذلك، تعرض، حسام العلياوي، وهو ضابط شرطة عراقي برتبة رائد لعملية اغتيال في محافظة ميسان أيضا.