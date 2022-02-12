خارجية البحرين تؤكد خبر تعيين ضابط إسرائيلي بشكل دائم في البلاد

كانت قناة 13 الإسرائيلية أكدت أنه سيتم تعيين ضابط من جيش الدفاع إسرائيلي لأول مرة بشكل دائم في دولة عربية.

أكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم السبت، أنه تم تعيين ضابط من الجيش إسرائيلي بالمملكة في إطار تحالف دولي “لتأمين حرية الملاحة بالمنطقة”.

وقالت الوزارة بعد تداول وسائل إعلام أخبارًا تفيد بتعيين ضابط كبير بالبحرية الإسرائيلية في البلاد، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في اطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة. حسب وكالة الأنباء البحرين

ومن جانب آخر، كانت القناة 13 الإسرائيلية، قد كشفت الخميس الماضي عن هذا التطوّر، مؤكدة أنه سيتم تعيين ضابط من جيش الدفاع إسرائيلي لأول مرة بشكل دائم في دولة عربية.

وتابعت القناة أن مملكة البحرين واسرائيل اتفقتا على ذلك خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للمنامة، وأن الحديث يدور عن ضابط من سلاح البحرية يكلف بالاتصال مع قيادة الأسطول الخامس الاميركي. حسب موقع مكان الإسرائيلي.

يشار أنه وقعت كل من الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حفل رسمي استضافته حديقة البيت الأبيض.