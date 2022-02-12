المصرد السوريّ: مقتل ستة مدنيين في قصف لقوات النظام على شمال غرب سوريا

مقتل ستة أفراد هم طفلان ورجلان وسيدتان من عائلة واحدة جراء قصف قوات النظام منزل شمال غرب سوريا

قتل اليوم السبت ستة مدنيين بينهم أطفال في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف بلدة معارة النعسان في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن "ستة أفراد هم طفلان ورجلان وسيدتان من عائلة واحدة" قتلوا جراء قصف قوات النظام على منزل في بلدة معارة النعسان الواقعة شمال شرق مدينة إدلب والقريبة من سيطرة قوات النظام. وأفاد المرصد بسقوط جرحى آخرين، بعضهم في حالة خطرة.

وتتعرض مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى في محافظة إدلب منذ حزيران لقصف متكرر من قوات النظام، ترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع سيطرة القوات الحكومية في مناطق محاذية.

ويسري منذ السادس من آذار 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة أعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر، دفع بنحو مليون شخص الى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة.