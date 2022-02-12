وزير الخارجية لابيد تحدث مع ممثلين إسرائيليين في أوكرانيا، وبينيت سيعقد جلسة أخرى لتقييم للوضع

نفتالي بينيت سيعقد جلسة أخرى لتقييم للوضع

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد مع ممثلي وزارة الخارجية في أوكرانيا، في ظل احتمال غزو روسي لأراضيها. وقال مكتب وزير الخارجية إنه تم تحديثه بشأن الاستعداد للطوارئ وأطلع المسؤولين الأوكرانيين على الاستعدادات لعودة الإسرائيليين واليهود من هناك. بحسب ما نشر موقه "واينت" الإسرائيلي.

وبحسب مكتب لابيد، ستهبط غدًا عائلات الممثلين في إسرائيل وسيتم إرسال تعزيزات قنصلية للمساعدة في معالجة إجلاء الإسرائيليين واليهود من أوكرانيا، إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت مناقشة حول إمكانية الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت لاحق من الليلة. وفي وقت سابق، عقد بينيت مناقشة مماثلة أمر فيها بالإسراع في جلب الإسرائيليين من أوكرانيا إلى إسرائيل.

ونشر موقع "واللا" الإخباري ان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أصدر اليوم السبت، تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمساعدة جلب الإسرائيليين من أوكرانيا إلى إسرائيل، وهذا على خلفية التوترات المتزايدة بين أوكرانيا وروسيا واحتمال قيام روسيا بغزو كييف.