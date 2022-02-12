منذ بداية عام 2022: أكثر من 2 مليون مصاب بفيروس كورونا في إسرائيل؛ انخفاض عدد المرضى في حالة حرجة

اسرائيل: انخفاض عدد المرضى في حالة حرجة

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، اليوم السبت، انه تم تشخيص أكثر من مليوني إسرائيلي على أنهم إيجابيون لكورونا منذ بداية عام 2022. بحيث تم تشخيص 2002280 شخصًا، أي بمعدل حوالي 46،500 يوميًا.

كما وشهدت الأيام الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات اذ تم تشخيص أمس 22360 إيجابيا للفيروس مقارنة بـ 38156 يوم الجمعة من الأسبوع الماضي.

في الوقت نفسه، يستمر معامل العدوى في الانخفاض ببطء ويقف الليلة عند 0.74 مما يعني أن الوباء في اتجاه هبوطي. كما انخفض عدد المرضى في حالات حرجة اذ يرقد في المستشفيات الاسرائيليّة 1048 في حالة حرجة في أجنحة كورونا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الذين يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي. ومنذ بداية الشهر، توفي 498 مريضًا بسبب فيروس كورونا.