عودة المواجهات الى الشيخ جراح في القدس بعد إعلان النائب بن غفير نيته فتح مكتب برلماني بالحي

وأعلن النائب اليميني ايتمار بن غفير أمس السبت أنه ينوي فتح مكتب برلماني له في حي الشيخ جراح الأحد بتمام 10:00

اندلعت مواجهات أمس السبت في حي شمعون هتساديك القريب من حي الشيخ جراح في القدس، أصيب خلالها شاب بالعشرين من عمره برأسه جراء إلقاء الحجارة بجروح طفيفة وتمنقله إلى مستشفى هداسا بجبل المشارف. كما أصيب شاب آخر في العشرينات من عمره بجروح متوسطة في الحي جراء الدهس، وتم نقله إلى مستشفى هداسا بجبل المشارف مصاباً بجروح في أطرافه، بحسب النشر في موقع N12.

وتبين عند التحقيق مع السائق وهو من سكان القدس الشرقية يبلغ من العمر 21 عاما، أنه تعرض وفق زعمه للرش "برذاذ الفلفل". وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحوادث، وبعد ذلك ألقت القبض على 5 آخرين من المشتبه بهم في الاضطرابات. وقالت الشرطة أيضا إن الاضطرابات التي حدثت الليلة الماضية في الشيخ جراح تضمنت إلقاء الحجارة واشتباكات أصيب فيها عدد من المدنيين، ما استلزم نقلهم فيما بعد لتلقي العلاج الطبي. وأضاف أن "قوات الشرطة صدت أعمال الشغب بعد أن لم تستجب لتحذيرات الشرطة وأمر تفريق المظاهرة الذي أصدره ضابط شرطة في مكان الحادث. وفي الوقت نفسه ، اضطرت الشرطة إلى استخدام وسائل لتفريق المظاهرات".

وكان النائب اليميني رئيس حزب عوتسما يهوديت ايتمار بن غفير قد أعلن أمس السبت أنه ينوي فتح مكتب برلماني له في حي الشيخ جراح صباح اليوم الأحد بتمام الساعة 10:00 وقال إن قراره هذا يأتي منزل المواطن اليهودي طال يوشفاييف، في الحي نفسه الى الحرق للمرة التاسعة إضافة الى إضرام النار في سيارته.

وأعلنت الشرطة عن اعتقالها ستة من المشتبه بهم في المشاركة بأعمال الشغب.

بالتزامن مع الاشتباكات في الشيخ جراح ، ادعى عضو الكنيست بن غفير إطلاق النار على حي جفعات هأفوت في كريات أربع حيث يسكن. وقبل الاشتباكات أعلن بن غفير أنه سيفتتح مكتبه في الشيخ الثالث صباح اليوم. الساعة 10:00 على حد قوله ، جاء القرار في أعقاب حريق منزل المواطن تل يوشيف ، من سكّان الحيّ ، وحرق سيارته للمرة التاسعة.

ونشر بن غفير بياناً جاء فيه أنه "يعتزم مساعدة السكان ومنحهم شيئًا من الأمن والدعم الذي لا يتلقونه من الدولة، وتأمين فرصة وصولهم بانتظام إلى المكتب البرلماني في الحي لهذا الغرض، حيث سيستقبلهم بمساعدة من طاقم مكتبه ". وأضاف "إذا لم تكن الشرطة موجودة - أنا سأكون هناك".

وتجددت المواجهات في الحي في مطلع شهر أيار مايو من العام الفائت على خلفية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، دعوة طرفي النزاع في قضية ملكية عقارات في حي الشيخ جراح إلى جلسة استماع جديدة في العاشر من الشهر.

وقع تراشق بين الطرفين بالحجارة والكراسي، قبل أن تتحرك الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك واعتقال 15 شخصًا.

وتوجه النائب الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير إلى حي الشيخ جراح في حينه ووأعلن أنه سينقل مكتبه البرلماني، لدعم عائلة يهودية انتقلت الى السكن في الحي من خلال تكرار عبارة "هذا المنزل لنا" بالعبرية.