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واشنطن تدفع بمقاتلات أمريكية الى الإمارات لردع الحوثيين

i24news

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طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز F-35B Lightning II متوقفة بالقرب من منحدر الإقلاع على سطح حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التابعة للبحرية الملكية أثناء رسوها في ميناء قبرص الجديد.
ROY ISSA / AFPطائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز F-35B Lightning II متوقفة بالقرب من منحدر الإقلاع على سطح حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التابعة للبحرية الملكية أثناء رسوها في ميناء قبرص الجديد.

أمر وزير الدفاع الأمريكي بنشر سريع لهذه الطائرات المقاتلة بالتنسيق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

أكد سلاح الجو الأمريكي هبوط مقاتلات أمريكية من طراز F-22 في قاعدة عسكرية في الإمارات، مؤخرًا، على خلفية شن الحوثيين المدعومين من إيران هجمات غير مسبوقة على أبو ظبي في الأسابيع الأخيرة، على ما جاء في موقع واينت. وأضاف بيان نشره سلاح الجو الأمريكي " إن هذو الخطوة تندرج في إطار استعراض أمريكي للدعم بعد سلسلة هجمات في كانون الثاني/ يناير هددت القوات الأمريكية والقوات الحكومية المتمركزة في المنطقة".

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وأفاد الموقع أن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن أمر بنشر سريع لهذه الطائرات المقاتلة بالتنسيق مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وكان من المقرر أن تستلم الإمارات دفعة من الطائرات المقاتلة الأمريكية ومدمرة تحمل صواريخ موجّهة، لمساعدة أبو ظبي على التصدي لهجمات جماعة أنصار الله- الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت البعثة الأمريكية، في بيان مطلع شباط الجاري.