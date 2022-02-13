الإفراج عن الطفل السوري المخطوف منذ 3 أشهر مقابل دفع الفدية

وأرسلت العصـابة لعائلة الطفل شريط فيديو يظهر الطفل وهو يصرخ تحت الجلد للضغط على أهله لدفع الفدية

تم الإعلان أمس السبت عن عودة الطفل السوري فواز قطيفان إلى أحضان عائلته في بلدة إبطع بريف درعا الشمالي بعد الإفراج عنه من قبل مسلحين اختطفوه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. واختطف الطفل في 2 تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي أثناء ذهابه إلى مدرسته في بلدة إبطع بريف درعا الأوسط، وطالبت ذوي الطفل بدفع فدية تقدر بـ500 مليون ليرة سورية.

وقالت مصادر في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية "أفرج الخاطفون عن الطفل فواز قطيفان البالغ من العمر 6 سنوات، ووضعوه أمام صيدلية في مدينة نوى بريف درعا الغربي وهو بصحة جيدة، بعد قبض الفدية التي طُلبت بقيمة 500 مليون ليرة سورية (ما يعادل 140 ألف دولار)".

من جهتها، نشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعميد ضرار الدندل قائد شرطة محافظة درعا الى جانب الطفل فواز.

وأرسلت العصـابة لعائلة الطفل شريط فيديو يظهر الطفل يصرخ تحت الجلد من قبل الخاطفين للضغط على أهله لدفع الفدية مقابل إطلاق سراحه. وتم تداول الفيديو على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسماً حمل عنوان (#أنقذوا_الطفل_فواز_قطيفان) تضامناً مع قضية الطفل على أمل المساعدة في إعادته إلى ذويه حيًا.