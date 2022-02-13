تقرير: المغرب يبرم صفقة ضخمة مع صناعة الطيران الإسرائيلية بعد زيارة غانتس للمملكة

يعتبر باراك إم إكس أمثل دفاع جوي لرفع دقة إطلاق النار وإدارة التهديدات وصمم لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات

كشف موقع N12 الإسرائيلي عن إبرام صفقة بين المغرب وصناعة الطيران الإسرائيلية بقيمة 600 مليون دولار تزود من خلالها صناعة الطيران المغرب بأنظمة الدفاع الجوية باراك- إم إكس. وتمت الصفقة بإشراف الدير التنفيذي بوعز ليفي ووزير الأمن الأسبق الذي يشغل اليوم رئاسة الصناعة الجوية عمير بيرتس.

وأكدت مصادر مغربية فإن بوادر هذه الصفقة تمت خلال زيارة وزير الأمن بيني غاتس للمغرب قبل 3 أشهر.

ويعتبر نظام باراك إم إكس نظام دفاع جوي معياري لرفع دقة إطلاق النار وإدارة التهديدات، وهو مصمم لمواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات. كما تبرع أنظمة الدفاع هذه في المجالين البري والبحري، وتنتمي إلى عائلة صواريخ باراك.

وتواجه المملكة المغربية العديد من التحديات الأمنية لا سيما على خلفية النزاع مع الجزائر المجاورة التي تقف وراء مزاعم البوليساريو بأحقيته حول حكم الصحراء الغربية، فيما يعتبرها المغرب مناطق مغربية منذ فجر التاريخ.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المنصرم، على اقتراح وزير الأمن بني غانتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان بتعيين رئيس حزب العمل السابق عمير بيريتس رئيسا للصناعة الجوية الإسرائيلية.

تحدثت تقارير إسرائيلية عن أن المغرب وقع مع شركة IAI صفقة بقيمة 22 مليون دولار من أجل اقتناء طائرات انتحارية مسيرة عن بُعد من نوع "هاروب"، كما أنها تأتي في الوقت الذي يُخصص فيه المغرب لإنشاء مصنع لهذا النوع من الطائرات على أراضيه بالشراكة مع وزارة الأمن الإسرائيلية.